Лукашенко заявил о задержании диверсантов на белорусско-украинской границе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил о задержании на белорусско-украинской границе группы лиц, готовивших диверсии в России и Белоруссии.

"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам, некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси", - сказал Лукашенко на общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Фрагмент его выступления опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо, это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что чекистско-военная операция завершилась, задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы", - добавил он.

Президент отметил, что "это (подобные операции - ИФ) практически 2-3 раза в неделю".

15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном на границе с Украиной, был введен режим контртеррористической операции. О причинах введения режима КТО не сообщалось.