В граничащем с Украиной районе Белоруссии ввели режим КТО
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном на границе с Украиной, ввели режим контртеррористической операции, сообщил в четверг официальный телеграм-канал Лельчицкого райисполкома со ссылкой на Управление КГБ республики по Гомельской области.
"Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", - говорится в сообщении.
О причинах введения режима контртеррористической операции не сообщается.