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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

В граничащем с Украиной районе Белоруссии ввели режим КТО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном на границе с Украиной, ввели режим контртеррористической операции, сообщил в четверг официальный телеграм-канал Лельчицкого райисполкома со ссылкой на Управление КГБ республики по Гомельской области.

"Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", - говорится в сообщении.

О причинах введения режима контртеррористической операции не сообщается.

Украина Белоруссия КГБ
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