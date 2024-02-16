КГБ Белоруссии рассказал о задержании диверсантов со взрывчаткой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В результате контртеррористической операции в приграничном с Украиной Лельчицком районе Гомельской области были задержаны участники диверсионно-разведывательной группы со взрывчаткой, которая предназначалась для совершения терактов в России и Белоруссии, сообщило "БелТА" со ссылкой на КГБ Белоруссии.

"В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины. В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны", - сообщили в комитете.

У задержанных были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения, добавили в спецслужбе.

"Было принято решение о введении режима контртеррористической операции на территории Лельчицкого района. Район был блокирован. Была проведена чекистская военная операция, в результате которой в приграничье задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Беларуси и их пособников", - заявили в КГБ.

"Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Беларуси. Установлено, что заброска ДРГ в Беларусь через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности. Взрывные устройства были переданы членам ДРГ непосредственно перед переходом белорусской границы", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358-1 (агентурная деятельность) УК.

Ранее 16 февраля о задержании диверсантов объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.