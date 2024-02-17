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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Глава МИД Азербайджана и помощник госсекретаря США обсудили отношения Еревана и Баку

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном обсудили на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает в субботу внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Байрамов возложил на Ереван ответственность за "провокацию" на границе, где после пяти месяцев стабильности "без каких-либо причин" снайперским выстрелом был ранен азербайджанский военнослужащий.

По мнению главы азербайджанского МИД, этот шаг преследует цель подорвать мирный процесс между странами.

Байрамов также указал, что миссия Европейского союза в Армении, целью которой заявлено содействие региональной стабильности и построение доверия между Азербайджаном и Арменией, "используется как средство антиазербайджанской пропаганды, что неприемлемо".

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.

Азербайджан Джейхун Байрамов США Джеймс О'Брайен Армения
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