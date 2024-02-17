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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Пашинян предложил Блинкену обсудить рост напряженности между Ереваном и Баку

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил о новом росте напряженности между Арменией и Азербайджаном.

"К сожалению, в настоящее время между Арменией и Азербайджаном существует новый этап напряженности, недавно произошел новый рост напряженности, что стало причиной больших потерь. На границе Армении были убиты армянские постовые. Я бы хотел обсудить эту ситуацию с вами", - сказал Пашинян.

Премьер высоко оценил личные усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога по обеспечению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, отметили в правительстве.

"В этом году мы ожидаем заседания с нашими американскими партнерами по очень объемной повестке, - сказал Пашинян. - Это станет хорошей возможностью обсудить разные вопросы, чтобы сделать наш диалог более эффективным".

Со своей стороны Блинкен заявил, что Армения является ценным партнером для США. "Мы ценим приверженность Армении стабильному миру. Мы можем также укрепить связи между нашими странами по всем направлениям", - сказал госсекретарь США.

В Германии с 16 по 18 февраля проходит 60-я Мюнхенская конференция по безопасности.

Армения Никол Пашинян США Энтони Блинкен Азербайджан
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