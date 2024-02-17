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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Алиев и Пашинян провели двустороннюю встречу в Мюнхене

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели двустороннюю встречу в Мюнхене после завершения трехсторонней встречи с участием канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Посольство Азербайджана в России сообщило, что по итогам встречи Алиева и Пашиняна достигнута договоренность о проведении в скором времени встречи министров иностранных дел двух стран для обсуждения процесса нормализации отношений.

Кроме этого, будут проведены встречи комиссии по делимитации.

В Германии с 16 по 18 февраля проходит 60-я Мюнхенская конференция по безопасности.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения Никол Пашинян
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