Алиев и Пашинян провели двустороннюю встречу в Мюнхене

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели двустороннюю встречу в Мюнхене после завершения трехсторонней встречи с участием канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Посольство Азербайджана в России сообщило, что по итогам встречи Алиева и Пашиняна достигнута договоренность о проведении в скором времени встречи министров иностранных дел двух стран для обсуждения процесса нормализации отношений.

Кроме этого, будут проведены встречи комиссии по делимитации.

В Германии с 16 по 18 февраля проходит 60-я Мюнхенская конференция по безопасности.