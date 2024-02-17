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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Глава МИД Индии назвал БРИКС эффективным проектом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Проявленный многими странами интерес ко вступлению в БРИКС - показатель того, что этот проект - успешный, заявил в субботу глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Как и любой другой продукт, рано или поздно вам хочется проверить, будет ли он пользоваться спросом на рынке. Именно это мы и сделали в прошлом году, когда поинтересовались, кто хотел бы вступить в БРИКС. Интерес к этому выразили 30 стран", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Индийский министр отметил, что раз последовал такой интерес, "значит, в нашем продукте наверняка есть что-то хорошее".

Он напомнил, что БРИКС создавался, когда мир в большей степени, нежели сейчас, зависел от западных стран. С тех пор, по мнению Джайшанкара, ситуация стала меняться. В частности, это проявилось в появлении такого объединения как G20, в котором представлены не только страны Запада. По словам главы МИД Индии, это стало возможным, в том числе, благодаря влиянию БРИКС.

Со своей стороны, выступавший вместе с Джайшанкаром госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что не считает БРИКС препятствием для развития отношений Вашингтона с Дели. "Мы не стремимся к миру, в котором все будут жестко поделены на неизменные блоки", - заявил он.

Блинкен напомнил, что США и Индия сотрудничают в рамках других объединений, а двусторонние отношения с Дели он охарактеризовал как "лучшие за многие годы".

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.

БРИКС Индия Субраманьям Джайшанкар США Энтони Блинкен
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