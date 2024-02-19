Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Кандидат в самые мелкие амфибии и позвоночные, дразнилки человекообразных обезьян и новая оценка обитаемости подповерхностного океана Титана

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Биологи, наблюдавшие за шимпанзе, бонобо, орангутанами и гориллами из зоопарков, обнаружили, что эти приматы тоже не прочь подразнить товарищей – в их репертуаре насчиталось 18 разных дразнилок. Исследователи проанализировали 75 часов видеозаписей и насчитали 142 случая поддразнивания. Животные тыкали, толкали и щекотали друг друга, дергали за шерсть, смотрели в упор, мешали двигаться, воровали что-нибудь. Адресаты в половине случаев игнорировали дразнящих или отстранялись от них, но иногда реагировали дружелюбно или игриво. Ученые предположили, дразнящее поведение вместе с его когнитивными предпосылками могло появиться у нашего общего предка еще 13 млн лет назад.

- Центральную роль в разложении трупов играет универсальная микробная сеть, которая не зависит от места, климата и времени года. Это показал мультиомный анализ 36 человеческих тел в процессе их разложения под открытым небом. По мнению специалистов, это можно использовать для установления времени смерти. У сети было исключительное филогенетическое разнообразие, очень редкое или вообще не свойственное для микробных сообществ человека или почвы, данные о которых имеются в базах American Gut Project и Earth Microbiome Project. Центральную роль в этой сети играла недавно обнаруженная бактерия Oblitimonas alkaliphila, об экологии которой известно мало.

- Бразильская седлоносная жаба Brachycephalus pulex стала новым претендентом на титул самой маленькой амфибии и одновременно самого маленького позвоночного. По оценкам зоологов, средняя длина их тела составляет всего 7,1 мм, самки примерно на миллиметр длиннее. По словам авторов, для остальных видов седлоносных жаб также характерен половой диморфизм, при котором самки крупнее самцов.

- Астрономы обнаружили два сбоя вращения у галактического магнитара SGR 1935+2154, которые сопровождали порожденный им первый быстрый радиовсплеск в Млечном Пути, и смогли построить модель, описывающую все эти события разом.

- Состоялся старт очередной попытке штурма лунной поверхности – на этот раз это попробует сделать частная компания Intuitive Machines, чей посадочный модуль Nova-C полетел к Луне. Планируется, что он высадится 22 февраля в кратере Малаперт А в области южного полюса Луны и доставит туда научные приборы. Высота модуля – 4,3 м, диаметр корпуса – 1,6 м, масса – 675 кг и максимальная грузоподъемность – 130 кг.

- Идея о том, что в подповерхностном океане Титана может существовать жизнь, пошатнулась. Проблема заключается в недостаточном транспорте нужных для жизни органических соединений, способных поступать в океан с поверхности Титана. Он может стать более пригодным для жизни только в том случае, если на поверхности Титана больше органических веществ, чем считается сейчас, и в океан также могут эффективно попадать нужные для жизни молекулы из ядра спутника.