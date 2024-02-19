Байден допустил введение дополнительных санкций против России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не исключил, что Штаты могут ввести дополнительные санкции против России в связи со смертью Алексея Навального, сообщают американские СМИ.

"Мы уже вводили санкции против России, но мы рассматриваем введение дополнительных санкций", - заявил президент журналистам.

Он говорил 16 февраля, что США рассматривают варианты дальнейшего санкционного давления на Россию.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии.