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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Байден допустил введение дополнительных санкций против России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не исключил, что Штаты могут ввести дополнительные санкции против России в связи со смертью Алексея Навального, сообщают американские СМИ.

"Мы уже вводили санкции против России, но мы рассматриваем введение дополнительных санкций", - заявил президент журналистам.

Он говорил 16 февраля, что США рассматривают варианты дальнейшего санкционного давления на Россию.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии.

Джо Байден США Алексей Навальный
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