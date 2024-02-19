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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Боррель надеется, что 13-й пакет санкций против России одобрят до 24 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

"Мы обсуждали 13-й пакет санкций. Я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

По информации западных СМИ, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.

По данным Bloomberg, в ЕС ранее предлагали включить в "черные списки" несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является непростым для ЕС, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, которые используют российские оборонные компании. Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Для принятия новых санкций необходима поддержка всех стран ЕС.

Жозеп Боррель Евросоюз Китай Сербия Индия
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