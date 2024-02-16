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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Песков назвал оголтелыми заявления западных лидеров о Навальном

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "оголтелыми и недопустимыми" заявления лидеров западных стран, обвинивших российские власти в смерти Алексея Навального.

"Нет заявлений медиков, нет информации судмедэкспертов, нет информации от ФСИН. То есть нет никакой информации. И идут такие заявления (Запада - ИФ). Очевидно, что это абсолютно оголтелые и абсолютно недопустимые заявления. Они неприемлемы", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения, выдвинутые в адрес российских властей руководством Евросоюза в связи со смертью Навального.

"Мне больше нечего сказать на эту тему", - заключил он.

Евросоюз Дмитрий Песков Запад ФСИН Алексей Навальный
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