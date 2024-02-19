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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Глава МИД Эквадора пообещала не отправлять советское вооружение Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Эквадор не будет отправлять вооружения советских времен Украине, заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфелд. Об этом сообщает EFE.

"Эквадор не будет отправлять вооружения стране, которая находится в состоянии вооруженного конфликта", - заявила она, отвечая на вопрос в парламентской комиссии.

"Как непостоянный член Совбеза ООН, мы поддерживаем урегулирование конфликтов на основе уважения международного права", - добавила министр.

Ранее Эквадор подписал соглашение с Соединенными Штатами на $200 млн об обмене устаревшей военной техники на современную американскую. Предполагалось, что затем американская сторона отправит полученное эквадорское вооружение на Украину.

Эквадор МИД Украина Габриэла Соммерфелд ООН
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