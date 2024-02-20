Из киргизского законопроекта об иноагентах исключили пункт об уголовной ответственности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Из законопроекта о некоммерческих организациях, который рассматривают депутаты в Киргизии, исключена ранее предложенная норма об уголовной ответственности за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, сообщила пресс-служба парламента страны. Положение о статусе иностранного представителя в законопроекте осталось.

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам парламента Киргизии депутат Нурланбек Азыгалиев предложил исключить из проекта уголовную ответственность за создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Члены комитета поддержали его предложение.

14 февраля парламент направил на повторное рассмотрение законопроект об НКО. Группа депутатов предложила поправки в закон об НКО и в Уголовный кодекс. Согласно законопроекту, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, получат статус "иностранный представитель" и войдут в специальный реестр. За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, предлагалось ввести уголовное наказание в виде штрафов и лишения свободы до десяти лет. Первое чтение законопроект прошел в октябре 2023 года.

Решению предшествовала переписка госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Киргизии Садыра Жапарова.

Блинкен выразил обеспокоенность по поводу рассматриваемого парламентом республики законопроекта. По его словам, "в нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан Киргизии к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование, через программы, осуществляемые НПО при поддержке правительства США и международных партнеров".

Жапаров в ответном послании объяснил, что цель законопроекта - внести ясность и упорядочить деятельность НКО, действующих в Киргизии, и призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики.

"Общество, государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идет финансирование той или иной неправительственной организации. Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе, полностью соответствуют как Конституции, так и нашим международным обязательствам. Однако представителями так называемых "свободных СМИ и НПО" инициируемые государственными органами законопроекты об иностранных агентах, средствах массовой информации, неправительственных организациях были приняты в штыки", - отметил Жапаров.