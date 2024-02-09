Президент Киргизии объяснил Блинкену ситуацию с законопроектом об иноагентах

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - МИД Киргизии передал госсекретарю США Энтони Блинкену ответное письмо от президента страны Садыра Жапарова на высказанную Блинкеном озабоченность относительно законопроекта об иноагентах, который внесен в парламент Киргизии.

"Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев принял посла США Лесли Вигери, через которого передал ответное послание президента Садыра Жапарова в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором были даны аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране", - сообщили в пресс-службе киргизского МИД.

"Ваше активное гражданское общество уже давно является самым сильным в регионе и ключевой частью демократии в Киргизии. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы выразить свою озабоченность по поводу законопроекта парламента об иностранных представителях", - говорилось в письме Блинкена Жапарову.

Как считает госсектетарь США, "в нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан Киргизии к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование, через программы, осуществляемые НПО при поддержке правительства США и международных партнеров".

"Некоторые американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом. Они рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Киргизии", - говорится в обращении Блинкена.

Поправки об иноагентах в закон об НКО и Уголовный кодекс предложила внести группа депутатов во главе с Надирой Нарматовой. Согласно законопроекту, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, получат статус "иностранный представитель" и войдут в специальный реестр. За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, вводится уголовное наказание в виде штрафов и лишения свободы до десяти лет.

Депутаты уже приняли законопроект в первом чтении, вызвав осуждение ряда международных сообществ и организаций.