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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Президент Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Киргизии

Принятие закона об иноагентах он назвал необходимым для контроля за НКО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила пресс-служба Жапарова.

"Вынужден с сожалением отметить, что содержание Вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства", - отметил президент.

Ранее госсекретарь США направил письмо президенту Киргизии, выразив обеспокоенность по поводу рассматриваемого парламентом республики законопроекта "О некоммерческих организациях".

Жапаров в ответном послании объяснил, что цель законопроекта - внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных/некоммерческих организаций (НПО/НКО), действующих в Киргизии.

"Следует признать, что часть неправительственных/некоммерческих организаций получают финансирование из-за рубежа, причем не только из США и стран Евросоюза. Естественно, существует проблема, напрямую связанная с защитой законных интересов киргизского государства, - насколько может и должен быть государственный контроль за деятельностью средств массовой информации и неправительственных организаций, финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием. Речь идет о том, что киргизское государство, как это ему положено по статусу, намеревается контролировать, откуда приходят деньги в эти неправительственные/некоммерческие организации, кем, как и на какие цели они расходуются", - подчеркнул Жапаров.

По его словам, власти Киргизии поддерживают деятельность неправительственных организаций и СМИ, но требуют исполнения норм Конституции и законов страны, в том числе Налогового кодекса.

"Общество, государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идет финансирование той или иной неправительственной организации. Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе, полностью соответствуют как Конституции, так и нашим международным обязательствам. Однако представителями так называемых "свободных СМИ и НПО" инициируемые государственными органами законопроекты об иностранных агентах, средствах массовой информации, неправительственных организациях были приняты в штыки", - отметил Жапаров.

При этом он выразил надежду, что Блинкен, основываясь на его разъяснениях и гарантиях, сможет развеять опасения некоторых американских партнеров для того, чтобы они и в дальнейшем продолжали свою деятельность в Киргизии.

"Пользуясь случаем, имею честь пригласить вас посетить нашу страну и воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Киргизии находятся под надежной защитой Конституции и законов республики", - заключил Жапаров.

Группа депутатов парламента Киргизии предложила поправки в закон об НКО и в Уголовный кодекс. Согласно законопроекту, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, получат статус "иностранный представитель" и войдут в специальный реестр. За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, вводится уголовное наказание в виде штрафов и лишения свободы до десяти лет.

Депутаты уже приняли законопроект в первом чтении, это вызвало критику со стороны отдельных международных организаций.

США Садыр Жапаров Энтони Блинкен Евросоюз Киргизия
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