Парламент Венгрии 26 февраля проголосует по вопросу о членстве Швеции в НАТО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии намерен провести голосование о присоединении Швеции к НАТО 26 февраля, сообщил во вторник Bloomberg со ссылкой на лидера парламентской фракции правящей партии ФИДЕС Мате Кочиша.

"В повестку дня сессии 26 февраля будет включено голосование по протоколу о присоединении Швеции к НАТО", - говорится в его сообщении.

Кочиш отметил, что парламентская фракция ФИДЕС намерена поддержать запрос Швеции о присоединении к НАТО.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. 25 января власти Турции завершили процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ ратифицировал парламент, а затем подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции. Однако в Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.