Правящая партия Венгрии бойкотировала голосование по членству Швеции в НАТО

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты правящей партии Венгрии "Фидес" не пришли в понедельник на внеочередное заседание парламента, на котором планировалось голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО, сообщает Bloomberg.

"Законодатели от партии премьера Виктора Орбана бойкотировали парламентскую сессию по вопросу членства Швеции в НАТО", - отмечает агентство.

"Фидес" имеет большинство мест в парламенте - 133 из 199.

По данным западных СМИ, "Фидес" выступила за проведение такого голосования лишь после возвращения парламента к работе после зимних каникул и после визита шведского премьера Ульфа Кристерссона в Будапешт. Отмечается, что после зимнего перерыва парламент вновь соберется 26 февраля, тогда и может пройти голосование по данному вопросу.

При этом европейские СМИ сообщали, что шведский премьер выразил желание посетить Венгрию только после того, как она одобрит присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу.

О внеочередном заседании парламента стало известно на прошлой неделе. Однако ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что не видит срочности в утверждении заявки Швеции на присоединение к НАТО.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерское правительство призовет парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в альянсе. Он также направил Кристерссону приглашение посетить Венгрию для переговоров по присоединению Швеции к НАТО. Премьер Швеции принял приглашение, однако заявил, что необходимо время для принятия решения о времени визита, и добавил, что не будет обсуждать с Орбаном вопрос вступления в НАТО.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.

25 января власти Турции завершили процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ ратифицировал парламент, а затем - подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом, Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции. Однако в Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.