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Парламент Венгрии проголосует по членству Швеции в НАТО

Парламент Венгрии проголосует по членству Швеции в НАТО
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии в понедельник, как ожидается, проведет голосование по поводу ратификации присоединении Швеции к НАТО.

Лидер парламентской фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что голосование по протоколу о присоединении Швеции к НАТО включены в повестку дня сессии 26 февраля. Он отметил, что "Фидес" планирует поддержать запрос Швеции.

На прошлой неделе, 23 февраля, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетил Будапешт для обсуждения ряда вопросов с венгерским премьером Виктором Орбаном. Орбан назвал беседу "интересной, захватывающей и продуктивной". Он заявил, что парламент "примет необходимые решения" на голосовании в понедельник.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере обороны, подготовку к председательству Венгрии в ЕС. Собеседники договорились, что Швеция в рамках заключенного соглашения о безопасности поставит Венгрии четыре истребителя Gripen.

Изначально венгерский парламент планировал проголосовать по членству Швеции в альянсе 5 февраля в ходе внеочередного заседания. Однако депутаты партии "Фидес" бойкотировали голосование, не явившись на заседание. По данным западных СМИ, "Фидес" выступила за проведение такого голосования лишь по возвращении парламента к работе после зимних каникул и после визита шведского премьера Ульфа Кристерссона в Будапешт.

"Фидес" имеет большинство мест в парламенте - 133 из 199.

Венгрия осталась единственным членом НАТО, который еще не одобрил прием Швеции в альянс. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.

При этом Турция уже завершила процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ ратифицировал парламент, а затем - подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году.

Венгрия Швеция НАТО
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