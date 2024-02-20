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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Военные Израиля не располагают данными о бегстве лидера ХАМАС в Газе в Египет

Военные Израиля не располагают данными о бегстве лидера ХАМАС в Газе в Египет
Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об отсутствии информации о том, что лидер группировки ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар смог скрыться из анклава, перебравшись по подземному туннелю в Египет, сообщает во вторник The Times of Israel.

В свою очередь неназванный представитель израильских служб безопасности в разговоре с порталом Ynet опроверг такой вариант. Он отметил, что у Израиля нет разведывательных данных, подтверждающих вероятность этих событий.

Ранее саудовский новостной портал Elaph сообщил со ссылкой на источники, что Израиль располагает информацией об успешном переходе по подземным туннелям Синвара, его брата Мухаммеда и других представителей руководства ХАМАС из сектора Газа в Египет. При этом Израиль опасается, что они могли вывести с собой заложников.

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Одновременно с тем появилась информация, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания во главе делегации группировки должен во вторник прибыть в Каир. До этого стало известно, что каирские переговоры, направленные на выработку нового соглашения о временном прекращении огня в Газе и об освобождении заложников, застопорились. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС.

По информации The Times of Israel, израильское командование вывело из сектора Газа все бригады резервистов, пока регулярные войска продолжают борьбу с ХАМАС. В ЦАХАЛ отмечали, что резервистам нужен отдых, надо дать им возможность помочь с укреплением экономики страны, прежде чем их могут призвать вновь: как ожидается, бои в секторе продлятся до конца года, и кроме того, существует опасность эскалации ситуации на границе с Ливаном.

Тем временем, по данным издания, наступление ЦАХАЛ в городе Хан-Юнис на юге анклава подходит к концу, батальоны ХАМАС в этом районе выведены из строя, однако точная дата окончания боевых действий не называется.

Вместе с тем, израильские военные потребовали, чтобы мирные жители двух районов на юге города Газа - эз-Зейтуна и ат-Туркамана - эвакуировались. Агентство Associated Pess уточняет, что это может свидетельствовать о продолжении сопротивления палестинских бойцов на севере сектора Газа; ранее в ЦАХАЛ заверяли, что эта зона в основном зачищена.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Египет Яхья Синвар
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