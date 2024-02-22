Палестинские источники сообщили о готовности ХАМАС пойти на компромисс

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ХАМАС отказалась от требования о постоянном прекращении огня и полном выводе войск Израиля из сектора Газа в обмен на условие, что ей дадут гарантию, что ее лидеры не будут перебиты, сообщает EFE со ссылкой на палестинские источники.

Собеседники агентства надеются, что в ближайшие несколько дней удастся заключить соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, и не исключают, что о перемирии будет объявлено уже на следующей неделе после очередной встречи глав разведслужб Израиля, США и Египта и премьер-министра Катара, которая пройдет в Париже.

По информации агентства, прогресса удалось достичь на переговорах, которые проходили последние два дня в Каире с делегацией ХАМАС во главе с руководителем политбюро группировки Исмаилом Ханией. Переговоры завершились в четверг, в них также приняли участие координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и глава разведки Египта Аббас Камель. Источники в египетских спецслужбах говорят, что на переговорах обсуждалось предложение Парижа о прекращении огня, обмен заложниками и заключенными и планы ХАМАС выполнять условия будущих соглашений. Египетские собеседники агентства также выразили надежду скорого достижения соглашения о перемирии. ​