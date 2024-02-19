ЦАХАЛ оценил число убитых боевиков ХАМАС примерно в 12 тысяч

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля объявила, что с начала боевой операции в секторе Газа были убиты около 12 тысяч боевиков ХАМАС, а также были нанесены удары по 31 тысяче целей в секторе Газа и Ливане, пишет The Times of Israel.

По оценкам израильских военных, всего у ХАМАС еще есть около 30 тысяч бойцов, тысячи из них серьезно ранены и не могут продолжать сражаться.

В структурах здравоохранения в секторе Газа, которые контролирует ХАМАС, сообщают, что всего во время израильской операции погибли более 29 тысяч человек, в том числе - многочисленные женщины и дети.

ВВС Израиля сообщили, что с начала конфликта нанесли удары по более чем 31 тысяче целей. В основном удары наносились на территории сектора Газа, но также ВВС атаковали цели в Ливане.

В секторе Газа ВВС поразили около 29 тысяч целей, принадлежащих ХАМАС и другим группировкам. В Ливане ВВС поразили около 1 тысячи целей, на западном берегу реки Иордан - около 30. Кроме того, израильские военные периодически наносили удары по территории Сирии.

За все время операции у пилотов участвующих в ней израильских самолетов насчитывается около 186 тыс. летных часов.

В понедельник на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном в открытой местности упал начиненный взрывчаткой дрон, запущенный "Хезболлой". В ответ ЦАХАЛ обстрелял цели "Хезболлы" в Ливане. Армия опубликовала видео, на которых видно, как истребители наносят удары по двум складам оружия, вероятно принадлежащим группировке, неподалеку от ливанского города Сайда.