Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

ЦАХАЛ оценил число убитых боевиков ХАМАС примерно в 12 тысяч

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля объявила, что с начала боевой операции в секторе Газа были убиты около 12 тысяч боевиков ХАМАС, а также были нанесены удары по 31 тысяче целей в секторе Газа и Ливане, пишет The Times of Israel.

По оценкам израильских военных, всего у ХАМАС еще есть около 30 тысяч бойцов, тысячи из них серьезно ранены и не могут продолжать сражаться.

В структурах здравоохранения в секторе Газа, которые контролирует ХАМАС, сообщают, что всего во время израильской операции погибли более 29 тысяч человек, в том числе - многочисленные женщины и дети.

ВВС Израиля сообщили, что с начала конфликта нанесли удары по более чем 31 тысяче целей. В основном удары наносились на территории сектора Газа, но также ВВС атаковали цели в Ливане.

В секторе Газа ВВС поразили около 29 тысяч целей, принадлежащих ХАМАС и другим группировкам. В Ливане ВВС поразили около 1 тысячи целей, на западном берегу реки Иордан - около 30. Кроме того, израильские военные периодически наносили удары по территории Сирии.

За все время операции у пилотов участвующих в ней израильских самолетов насчитывается около 186 тыс. летных часов.

В понедельник на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном в открытой местности упал начиненный взрывчаткой дрон, запущенный "Хезболлой". В ответ ЦАХАЛ обстрелял цели "Хезболлы" в Ливане. Армия опубликовала видео, на которых видно, как истребители наносят удары по двум складам оружия, вероятно принадлежащим группировке, неподалеку от ливанского города Сайда.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ ХАМАС Ливан Израиль сектор Газа Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Эквадора пообещала не отправлять советское вооружение Украине

Россельхознадзор отметил усиление контроля в Эквадоре за бананами для России

Россельхознадзор отметил усиление контроля в Эквадоре за бананами для России

Что произошло за день: понедельник, 19 февраля

Байден допустил введение дополнительных санкций против России

В РСТ заявили, что российские школьники легко получают визы в Европу для учебы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню

В Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню

Президент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про Газу

Президент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про Газу

Совет ЕС дал старт операции по защите судоходства в Красном море

Фон дер Ляйен объявлена кандидатом на переизбрание главой Еврокомиссии

Фон дер Ляйен объявлена кандидатом на переизбрание главой Еврокомиссии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });