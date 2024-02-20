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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

США объявят новые санкции против России 23 февраля

США объявят новые санкции против России 23 февраля
Фото: Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон планирует в пятницу, 23 февраля, опубликовать новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщил советник Белого дома по коммуникации по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.

Он заявил журналистам, что новый пакет является реакцией на случившееся с Навальным.

В понедельник, 19 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает введение дополнительных санкций в связи со смертью Навального.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии.

Джон Кирби Джо Байден США Алексей Навальный Белый дом
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