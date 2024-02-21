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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Лондон ввел санкции против руководства колонии, в которой умер Навальный

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Британские власти объявили о санкциях в отношении шести человек из руководства исправительной колонии, в которой на прошлой неделе скончался Алексей Навальный.

"Великобритания ввела санкции против шести человек, возглавляющих исправительную колонию, где Алексей Навальный умер в пятницу. (...) Им запретят въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены", - говорится в заявлении британского МИД.

Под санкции попали начальник колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.

В заявлении отмечается, что Великобритания первой "ввела санкции в ответ на смерть Навального".

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии.

Великобритания Алексей Навальный
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