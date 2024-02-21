Республиканцы в Конгрессе США предрекают шатдаун правительства в марте

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Республиканцы в Палате представителей США не исключают, что разногласия по вопросам принятия бюджета на 2024 финансовый год могут привести к приостановке работы правительства (шатдауну), сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Люди предсказывают закрытие, даже если это всего на несколько дней", - сказал Axios законодатель от Республиканской партии.

По словам собеседника издания, один из председателей подкомитета Палаты в беседе со своим коллегой-республиканцем обрисовал текущую ситуацию следующим образом: они "либо близки к заключению сделки, либо она вот-вот сорвется".

Частичное закрытие правительства начнется 1 марта, полное - 8 марта, если бюджет или временные рамки расходов не будут приняты до этого времени, напоминает портал.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил на прошлой неделе: "Мы думаем, что уложимся в сроки".

Однако, как отмечает Axios, Джонсону предстоит сделать сложный выбор. Простым, но рискованным вариантом избежать шатдауна было бы использование демократов для принятия соглашения большинством в две трети голосов. Однако именно за сотрудничество с демократами своего поста лишился предыдущий спикер Кевин Маккарти, говорится в публикации.

В январе президент Джо Байден во избежание шатдауна подписал закон о продлении временного финансирования правительства до марта. Документ предусматривает продление финансирования ряда учреждений правительства до 1 марта и остальных учреждений до 8 марта 2024 года.