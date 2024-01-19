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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Байден одобрил закон о временном финансировании правительства до марта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу подписал закон о продлении временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы - шатдауна.

"Президент принял закон о дальнейших дополнительных ассигнованиях (...), который предусматривает ассигнования на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий", - говорится в сообщении Белого дома.

Уточняется, что предусмотрено продление финансирования ряда учреждений правительства до 1 марта и остальных учреждений до 8 марта 2024 года.

Сенат и Палата представителей в четверг одобрили этот законопроект.

Ранее в этом месяце лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Майк Джонсон договорились принять двухступенчатый план по продлению временного финансирования правительства до 1 и 8 марта.

В ноябре прошлого года Байден подписал законопроект о временном поэтапном финансировании правительства. На первом этапе, до 19 января были предусмотрены ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который продлен до 2 февраля, будет включать финансирование остальных учреждений правительства.

Законопроект не включал резкого сокращения расходов, но в то же время не обеспечивал финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

Ранее Конгресс США достиг соглашения о максимальных расходах на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года на уровне $1,59 трлн. Из них на оборону предлагается выделить $886 млрд, на прочие расходы - $704 млрд.

Тем не менее республиканцы и демократы пока не могут прийти к соглашению по расходам на укрепление южных границ, от чего зависит одобрение нового пакета военной помощи Киеву, запрошенному Байденом, обращают внимание СМИ.

Джо Байден США
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