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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Байден обсудит с лидерами Конгресса бюджет и иностранную помощь

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник встретится с высшими руководителями Конгресса в Белом доме, чтобы попытаться разблокировать средства, которые он планировал истратить на чрезвычайную помощь союзникам, включая Украину, и предотвратить закрытие правительства (шатдаун), сообщил Белый дом.

Как говорится в расписании Белого дома, Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности и сохранения открытости правительства".

Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер в письме законодателям в воскресенье написал: "Нас отделяют всего несколько дней от частичного закрытия правительства 1 марта. Если республиканцы не проявят серьезности, чрезвычайное закрытие по вине республиканцев поставит под угрозу нашу экономику, повысит расходы, ослабит безопасность и причинит невыразимую боль американскому народу".

Он также сказал, что рассчитывал на рассмотрение проекта бюджета законодателями в воскресенье, однако "республиканцы палаты представителей показали, что они более способны вызвать хаос, чем принимать законы".

Шумер также подверг Джонсона критике за то, что тот не представил на рассмотрение сената пакет иностранной помощи, который включает финансирование Украины.

Джо Байден Белый дом США Чак Шумер
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