В Армении заявили о стремлении диверсифицировать внешнюю политику

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Армения диверсифицирует свою безопасность и внешнюю политику, заявил журналистам секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"Армения не колеблется во внешней политике. Армения диверсифицирует свою безопасность и внешнюю политику. Мы проводим это в открытую, посредством политических месседжей и действий", - сказал он.

По его словам, диверсификация включает не только Запад, но и Индию и ряд других стран.

"Армения, видя до 2020-2021 года, что система безопасности, частью которой она является, не работает, абсолютно недейственна, ищет для себя гарантии безопасности. И мы продолжим работу в этом направлении. Мы решительны в нашей политике и реализуем все наши цели в этом направлении", - сказал Григорян.