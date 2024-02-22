В Польше введут особый режим на КПП и дорогах, ведущих к границе с Украиной

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Варшава намерена взять под особый контроль участки дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, сообщил глава польского правительства Дональд Туск. Об этом сообщает Польское радио.

"Мы включим в список критической инфраструктуры КПП на границе с Украиной и прилегающие участки автотрасс и железнодорожных путей, - сказал премьер-министр. - Это дело нескольких ближайших часов".

По его словам, польская сторона продолжит переговоры и с Украиной, и с ЕС, чтобы довести до них ее точку зрения. В частности, 28 марта в Варшаве пройдет совместное заседание правительств Польши и Украины.

Туск добавил, что необходимости в его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации на границе нет.

Польские сельхозпроизводители уже длительное время организуют акции протеста на границе с Украиной - фермеры выводят на автотрассы сельхозтехнику, перекрывают движение. Они требуют, прежде всего, ограничения поставок агропродукции с Украины.