Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС намечен на 22 апреля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет к Международной космической станции (МКС) в пилотируемом режиме корабля CST-100 Starliner, разработанного корпорацией Boeing, намечен на 22 апреля, сообщило NASA.

"В настоящий момент запуск запланирован на дату не ранее понедельника, 22 апреля, со стартовой площадки 41-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении управления.

В полет на Starliner к МКС должны отправиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Экипаж проведет на станции две недели.

Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорация Boeing получила свыше $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.