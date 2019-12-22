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Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новейшей американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе тестового полета не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье в 15:57 по Москве совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщило НАСА.

Перед посадкой на спускаемой капсуле корабля успешно раскрылись парашюты. Американская спускаемая капсула впервые совершила мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

Как сообщалось, корабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В ходе испытательного полета корабль должен был 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты, одежду и подарки к Рождеству для экипажа.

Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию, однако из-за сбоя в системе расчета времени работы двигателей он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо и стыковка с МКС стала невозможной.

В воскресенье корабль начал схождение с орбиты высоты 250 км, включив двигатели на торможение за 30 минут до посадки. В настоящее время МКС находится на орбите высотой более 400 км, с которой российские пилотируемые корабли "Союз" после расстыковки осуществляют посадку на Землю.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он рассчитан на экипаж из семи человек.

Как сообщалось, SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

Starliner

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