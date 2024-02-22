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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Шольц поддержал кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсекретаря НАТО, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер Шольц поддерживает идею назначения Марка Рютте на пост нового генсекретаря НАТО", - написал Хебештрайт в соцсети X.

Ранее, по сообщениям западных СМИ, кандидатуру нидерландского премьера поддержали в Вашингтоне и Лондоне.

В миреBloomberg сообщил, что многие страны НАТО хотят видеть генсеком Марка РюттеЧитать подробнее

Издание Politico сообщало, что две трети стран НАТО выступают за назначение Рютте на пост.

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре.

В прошлом году 56-летний Рютте заявил о желании уйти из политики. В этом году он завершает пребывание на посту премьер-министра Нидерландов, которое длилось 13 лет.

В октябре прошлого года Рютте заявил, что готов принять на себя роль генсека, но на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказался комментировать, продолжает ли он претендовать на пост.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.

Олаф Шольц НАТО Марк Рютте
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