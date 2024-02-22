Шольц поддержал кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсекретаря НАТО, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер Шольц поддерживает идею назначения Марка Рютте на пост нового генсекретаря НАТО", - написал Хебештрайт в соцсети X.

Ранее, по сообщениям западных СМИ, кандидатуру нидерландского премьера поддержали в Вашингтоне и Лондоне.

Издание Politico сообщало, что две трети стран НАТО выступают за назначение Рютте на пост.

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре.

В прошлом году 56-летний Рютте заявил о желании уйти из политики. В этом году он завершает пребывание на посту премьер-министра Нидерландов, которое длилось 13 лет.

В октябре прошлого года Рютте заявил, что готов принять на себя роль генсека, но на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказался комментировать, продолжает ли он претендовать на пост.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.