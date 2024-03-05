В Венгрии заявили, что не поддержат кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, сообщает во вторник The Guardian.

"Мы определенно не можем поддержать избрание на пост генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени", - заявил Сийярто во время пресс-конференции.

Издание отмечает, что на протяжении последних лет Нидерланды были страной, которая активно выражала беспокойство в связи с ситуацией с демократией в Венгрии.

Ранее кандидатуру нидерландского премьера поддержали в Вашингтоне, Лондоне и Берлине. Также издание Politico сообщало, что две трети стран НАТО выступают за назначение Рютте на пост.

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.