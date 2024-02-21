Глава МИД Китая пропустит министерскую встречу G20

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Китай на министерской встрече "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро будет представлен на уровне заместителя главы МИД, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин. Об этом пишет The Global Times.

По ее словам, министр иностранных дел КНР Ван И не сможет присутствовать на встрече из-за рабочего графика. Встречу G20 посетит заместитель министра Ма Чжаосюй.

Встреча G20 на уровне министров иностранных дел открывается в Рио-де-Жанейро 21 февраля. Она продлится два дня.