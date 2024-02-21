Блинкен и Лула да Силва обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой конфликт в секторе Газа, на Украине, региональные и глобальные вопросы, говорится в распространенном в среду заявлении американского госдепартамента.

"Госсекретарь обсудил вовлеченность США в конфликт в секторе Газа, в том числе работу с партнерами, нацеленную на содействие по освобождению всех заложников, наращивание поставок гуманитарной помощи и усовершенствование защиты гражданского населения", - говорится в нем.

В заявлении подчеркивается, что "госсекретарь Блинкен поблагодарил Лулу да Силву за участие в обсуждении реализации "формулы мира" на Украине".

Блинкен также высоко оценил усилия Бразилии в снижении напряженности между Гайаной и Венесуэлой в территориальном споре относительно региона Эссекибо и отметил бразильскую поддержку Гаити.

Кроме того, глава госдепартамента США указал на важность укрепления двустороннего сотрудничества с Бразилией в области полезных ископаемых и чистой энергетики, диверсификации цепочек поставок.

В коммюнике, распространенном канцелярией президента Бразилии, говорится, что Лула да Силва и Блинкен обсудили также темы окружающей среды, энергетического перехода, предложенную США и Бразилией в 2023 году глобальную инициативу достойного труда, которая направлена на защиту прав трудящихся.

В нем отмечается, что Лула да Силва в ходе разговора с Блинкеном вновь указал на "желание мира и завершения конфликтов на Украине и в секторе Газа", и что обе стороны "согласились с необходимостью создания палестинского государства".

Из столицы Бразилии Блинкен отправился в Рио-де-Жанейро на мероприятия по линии G20, отмечает канал CNN Brasil.

Ранее между Бразилией и Израилем разгорелся дипломатический скандал, в результате которого МИД Израиля объявил Лулу да Силву "персона нон-грата", потребовав от него извинений за то, что бразильский президент назвал происходящее в Газе геноцидом в отношении палестинского народа. США считаются главным союзником Израиля.