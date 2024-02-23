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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Пашинян считает реальным нападение Азербайджана на Армению

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан готовит новое нападение на республику.

"Обнародованы три принципа (мирного договора о признании терцелостности, делимитации на основе Алма-Атинской декларации, разблокировании региональных коммуникаций - ИФ). Вопрос в том, чтобы отразить эти принципы в мирном договоре. Если мы учитываем эти принципы, то мы достигнем этого. Но, если мы принимаем во внимание заявления официального Баку, то можем предположить, что новое нападение на Армению весьма вероятно и реалистично", - сказал он в интервью телеканалу France 24.

По его словам, заявления Баку о Западном Азербайджане означают, что они подразумевают территорию Армении, "то есть, Азербайджан претендует на значительную часть ее территории".

Как отметил Пашинян, "все это наводит нас на мысль, что Азербайджан действительно готовит нападение на Армению".

Азербайджан Армения Никол Пашинян
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