В Баку отвергли утверждение Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне с Арменией

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Баку сочли искажением фактов заявление премьера Армении Никола Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне и назвали его совершенно безосновательным.

"Необоснованные обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана Пашиняном во время интервью французскому телеканалу France 24, призваны нанести еще один удар по мирному процессу путем сознательного нагнетания напряженности в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в пятницу.

Как отмечается в заявлении, "утверждения о том, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению, не соблюдает нормы международного права, являются явным искажением имеющихся фактов и преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность".

Отмечается, что "заявления Армении о т.н. подготовке Азербайджана к войне, (...) будучи совершенно безосновательными, прикрывают дестабилизирующие шаги Еревана, который последние пять месяцев проводит политику массовой милитаризации и нарушения стабильности в регионе".

В Баку считают, что подобные заявления армянской стороны, сделанные во Франции после последней встречи лидеров Азербайджана и Армении, проведенной по инициативе канцлера ФРГ, являются неуважением к усилиям Германии, что "можно расценивать как свидетельство продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс".

В заявлении содержится призыв к Еревану "отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам и использовать возникшие возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества".

Ранее в пятницу Пашинян в интервью телеканалу France 24 выразил предположение, что "новое нападение на Армению весьма вероятно и реалистично".