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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Пашинян заявил, что соблюдает антироссийские санкции ради отношений с Западом

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Армения соблюдает международные санкции против России, чтобы не навредить отношениям со странами, которые их ввели, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"У нас нет такого режима отношений - присоединяться к санкциям или нет, но, с другой стороны, мы учитываем существующие санкции не потому, что на нас давят или требуют от нас, а потому, что если мы не будем соблюдать эти санкции, то это повлияет на наши отношения со странами, которые установили санкции. А отношения с этими странами важны", - сказал Пашинян в интервью France 24, отвечая на вопрос, принуждает ли Запад Ереван присоединиться к санкциям против России.

По его словам, в Евросоюзе время от времени звучат обвинения в том, что Армения не соблюдает санкции, что Ереван нарушает санкционный режим.

"Но я могу сказать, что за это время, в последний раз в 2023 году, мы несколько раз принимали делегации из Евросоюза и США, целью которых было посмотреть, как Республика Армения придерживается своих международных отношений и обязательств, как позиционирует себя в плане этих санкций. И мы должны констатировать, что ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты Америки не сделали никаких оговорок в нашем отношении. Напротив, они официально зафиксировали, что не имеют никаких оговорок в отношении Республики Армения в контексте санкций", - отметил армянский лидер.

Армения Ереван Европейский союз Никол Пашинян США
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