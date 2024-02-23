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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Минобороны РФ заявило о 37 ударах по объектам ВПК Украины, аэродромам, арсеналам

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием, дронами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего.

"В период с 17 по 23 февраля 2024 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Как заявили в министерстве, "все назначенные объекты поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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