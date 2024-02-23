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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Крынки на херсонском направлении

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска на херсонском направлении взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли на этом участке фронта более выгодные позиции. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

По данным ведомства, на этом направлении было нанесено "комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Орехов, Щербаки, Луговое Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Змеевка Херсонской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Крынки Херсонская область
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