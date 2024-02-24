Что случилось этой ночью: суббота, 24 февраля

Ракетная опасность в Курской области, приговор Трампу в Нью-Йоркском суде, пожар на металкомбинате в Липецке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Оперштаб Кубани сообщил о падении летательного аппарата в районе Трудовой Армении. Произошел пожар на площади примерно 250 кв. м

- Ракетная опасность была объявлена в Курской области. В данный момент ее отменили.

- ПВО сбила беспилотники ВСУ над Брянской, Курской, Тульской и Липецкой областями. По предварительным данным, пострадавших нет.

- Возгорание произошло на металлургическом комбинате в Липецке. Возможной причиной стало попадание дрона.

- Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве. Как только решение будет вручено Трампу, у него будет 30-дней для подачи апелляции.

- Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний. Вердикт стал завершением судебного разбирательства, которое длилось четыре месяца.