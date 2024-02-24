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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Протестующие фермеры прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже

Протестующие фермеры прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже
Фото: Chesnot/Getty Image

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Группа французских фермеров ворвалась на Международную сельскохозяйственную выставку в Париже на фоне продолжающихся протестов и преддверии ожидающегося посещения мероприятия президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщает The Guradian.

Они выкрикивали оскорбления и требовали от Макрона уйти в отставку. Несколько десятков полицейских пытались призвать протестующих к порядку.

По данным СМИ, как минимум один манифестант был арестован, когда начались стычки протестующих с полицией.

В субботу утром Макрон провел встречу с лидерами профсоюзов фермерских хозяйств, после чего запланирован его визит на выставку.

Ранее планировалось, что он также в субботу встретится с фермерами, сельхозпроизводителями и ритейлер, но они отказались разговаривать с французским президентом.

Во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне беспошлинно поступающей с Украины агропродукции.

Парижская выставка - это крупнейшее в своем роде мероприятие Франции. Ожидается, что за девять дней ее посетят около 600 тыс. человек.

Париж Франция Эммануэль Макрон
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