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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Сотни фермеров на тракторах собрались на акцию протеста в Мадриде

Сотни фермеров на тракторах собрались на акцию протеста в Мадриде
Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сотни фермеров собрались в среду в центре испанской столицы на акцию протеста, сообщает агентство ЭФЭ.

По его данным, около 500 фермеров из разных частей Испании за рулем тракторов принимают участие в протестах в Мадриде. Движение в ряде районов города затруднено. Кроме того, многих фермеров на тракторах сотрудники полиции не пустили в город, они протестуют на окраинах.

Согласно планам профсоюзов сотрудников сельскохозяйственной сферы, они намерены проехать по улицам столицы и добраться до здания Минсельхоза страны, чтобы выразить недовольство своим положением.

По данным агентства Associated Press, нынешняя акция фермеров, как ожидается, станет самой масштабной за последние недели в Испании.

Во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне беспошлинно поступающей с Украины агропродукции.

Мадрид Испания
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