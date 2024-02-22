Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Чешские фермеры организовали массовые протесты на границах страны

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 3 тысяч единиц сельскохозяйственной техники сконцентрировались в четверг на дорогах Чехии, а также на границах страны со Словакией, Польшей и Германией, сообщает Чешское радио со ссылкой Сельскохозяйственную палату страны.

По данным радио, фермеры блокировали движение близ города Годонин на автотрассе, ведущей в сторону Словакии. Десятки тракторов находятся и на границе с Польшей, но движение там не ограничивали. На границе с Германией проходит встреча чешских фермеров с их немецкими коллегами.

По словам главы Сельскохозяйственной палаты Яна Долежала, протесты вызваны "действительно бедственным положением фермеров".

"Фермеры действительно находятся в отчаянном положении. К протестам присоединились сотни мелких, неорганизованных сельхозпроизводителей, а также большое количество компаний, не занимающихся первичным сельскохозяйственным производством. Это лишь подчеркивает, насколько глубок кризис во всей отрасли", - сказал он.

Долежал отметил, что пока протест проходит мирно: "В первую очередь мы хотим привлечь внимание к самым крупным проблемам фермеров, а не осложнять жизнь в Чехии. Однако мы не исключаем, что протесты продолжатся, будь то на европейском или на национальном уровне".

Протесты сельхозпроизводителей в Чехии поддержали и их коллеги из Венгрии.

Протестующие недовольны излишней бюрократией, политикой чешских властей в сфере ценообразования на электроэнергию для сельхозпредприятий, ограничениями на использование удобрений, а также "зеленым курсом" ЕС, предусматривающим достижение климатической нейтральности государствами-членами к 2050 году путем, в том числе, внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства", часто не совместимых со сложившимся интенсивным сельхозпроизводством.

Венгрия Чехия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания ввела санкции против судовладельцев из Турции, ОАЭ и Швейцарии

Лондон включил в санкционные списки по РФ более 50 человек и предприятий

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Бывший футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Бывший футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские источники сообщили о готовности ХАМАС пойти на компромисс

Bloomberg сообщил о скором решении МВФ выделить Украине еще $900 млн

Bloomberg сообщил о скором решении МВФ выделить Украине еще $900 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 22 февраля

Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Спикеру Палаты представителей сделали предложение в обмен на голосование по помощи Киеву

Спикеру Палаты представителей сделали предложение в обмен на голосование по помощи Киеву
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });