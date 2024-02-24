Глава ЭКОВАС заявил о важности пересмотра подхода к Буркина-Фасо, Мали и Нигеру

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) нужно подумать над изменением стратегии в отношении Буркина-Фасо, Мали и Нигера, объявивших в конце января о выходе из организации, заявил председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу.

"Я призываю эти три страны пересмотреть решение о своем выходе (...) и не рассматривать нашу организацию в качестве врага. Мы должны подвергнуть переоценке наш нынешний подход", - приводят западные СМИ его слова с открытия встречи лидеров ЭКОВАС в Абудже.

Руководители сообщества встречаются с целью обсудить кризис в регионе: за последние годы в Буркина-Фасо, Мали и Нигере произошли военные перевороты. В ответ ЭКОВАС вводил санкции против Мали и Нигера.

Тинубу не стал уточнять, что он имеет в виду под переосмыслением подхода к этим трем странам. Однако ранее звучали предположения, что ЭКОВАС может смягчить санкции против Нигера.

СМИ напоминают, что ранее в Буркина-Фасо, Мали и Нигере называли санкции ЭКОВАС незаконными. Вместе с тем немедленный выход государств из ЭКОВАС нарушал установленную процедуру для такого шага. Также эти страны объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля. В середине февраля поступала информация о планах трех стран сформировать конфедерацию, однако неясно, в какой степени они собираются вести единую политику в разных сферах. При этом все три страны продолжают борьбу против группировок джихадистов.

Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, от ее военных контингентов потребовали покинуть их территорию. Так, в декабре 2023 года французский контингент завершил уход из Нигера. ЭКОВАС в свою очередь грозило совместной военной операцией государств региона в Нигере для восстановления конституционного порядка, однако операция так и не началась.