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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Литва будет проверять зерно из России на пестициды, свинец и место происхождения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Литва ужесточает контроль над зерном, поступающим из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, сообщил литовский Минсельхоз.

По распоряжению министра, все зерновые и продукция из них, предназначенная для пищевых продуктов и кормов, поступающая с этих территорий, будет останавливаться и изучаться на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов (свинец, кадмий).

Кроме того, в отношении каждого вагона или транспортного средства будут проводиться проверки на определение места происхождения продукции.

Ужесточение мер будет распространяться как на продукцию, импортируемую в Литву, так и экспортируемую транзитом через Клайпедский порт.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз Литвы намеревался ограничить импорт зерна из России, при этом вопрос о полном запрете его ввоза не рассматривался.

Литовские фермеры, устроившие в январе акции протеста, призывали правительство принять решение об ограничении транзита российского зерна

Парламент соседней Латвии на прошлой неделе временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Этот запрет будет действовать до середины 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Латвия считает, что ее инициатива дополняет общую санкционную политику Европейского союза.

Литва Минсельхоз Абхазия Приднестровье Белоруссия Клайпедский порт
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