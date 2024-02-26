Литва будет проверять зерно из России на пестициды, свинец и место происхождения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Литва ужесточает контроль над зерном, поступающим из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, сообщил литовский Минсельхоз.

По распоряжению министра, все зерновые и продукция из них, предназначенная для пищевых продуктов и кормов, поступающая с этих территорий, будет останавливаться и изучаться на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов (свинец, кадмий).

Кроме того, в отношении каждого вагона или транспортного средства будут проводиться проверки на определение места происхождения продукции.

Ужесточение мер будет распространяться как на продукцию, импортируемую в Литву, так и экспортируемую транзитом через Клайпедский порт.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз Литвы намеревался ограничить импорт зерна из России, при этом вопрос о полном запрете его ввоза не рассматривался.

Литовские фермеры, устроившие в январе акции протеста, призывали правительство принять решение об ограничении транзита российского зерна

Парламент соседней Латвии на прошлой неделе временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Этот запрет будет действовать до середины 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Латвия считает, что ее инициатива дополняет общую санкционную политику Европейского союза.