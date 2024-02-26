Латвия ужесточила контроль за ввозом продуктов из России и Белоруссии

Предлагается запретить ввоз в Латвию в том числе зерновых и некоторых видов семян

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии в течение шести месяцев будет проводить усиленный контроль за поставками продовольствия и кормов из России и Белоруссии, сообщила ПВС.

Контроль усилен с 24 февраля для того, чтобы обеспечить, в частности, соответствие грузов требованиям Евросоюза, в том числе для предотвращения введения потребителей в заблуждение относительно характеристик, состава, срока годности, страны или места происхождения товаров. Не менее 10% товаров определенных групп, таких, например, как горох, зерновые продукты, масличные культуры, корма для животных, поступающих из России и Белоруссии, и не менее 5% товаров, поступающих из третьих стран, будут подвергаться не только документальной, идентификационной и физической проверке, но и отбору проб для проверки в лаборатории.

По данным службы, в 2023 году для пограничного контроля ПВС было предъявлено 2,5 млн тонн различных продовольственных товаров, ввозимых из России и Белоруссии, включая корма, зерно, овощи, семена, напитки, кондитерские изделия, кофе, чай и др.

Министерство земледелия Латвии передало на утверждение проект правил, в которых перечислены сельскохозяйственные продукты и корма, которые будут запрещены к ввозу в страну из России и Белоруссии. Документ размещен на портале правовых актов.

Предусмотрено, что в Латвию, в частности, будет запрещен ввоз гороха, пшеницы, пшенично-ржаной смеси, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, зернового сорго, гречихи, сафлора, ячменных бобов и других зерновых продуктов, странами происхождения которых является Россия и Белоруссия. Будет также запрещен ввоз соевых бобов, арахиса, копры, семян льна, рапса или семян рапса, семян подсолнечника, других масличных семян и плодов, а также муки и шрота из масличных семян и плодов, за исключением горчицы. Запрет также распространится, в частности, на ввоз семян, плодов и спор для посева, шишек хмеля, растений или частей растений, используемых преимущественно в парфюмерии, фармацевтике или для приготовления инсектицидов и фунгицидов и в аналогичных целях, сахарной свеклы и сахарного тростника, косточек фруктов и другой растительной продукции. Нельзя будет ввозить солому и шелуху зерновых культур, кормовые стебли, кормовую свеклу, корнеплоды, сено, люцерну, клевер, эспарцет, кормовую капусту, люпин, вику и другие кормовые продукты. Кроме того, будет запрещен ввоз продуктов для использования в кормах для животных, включая корма для собак и кошек, расфасованных для розничной продажи.

По данным Продовольственно-ветеринарной службы, эти продукты составляют 96% российских агропродовольственных товаров, ввозимых в Латвию. Импорт кормов в Латвию, включая зерно и кормовое сырье, осуществляли 16 компаний, девять из которых занимаются логистикой, а семь - оптовой торговлей и производством отдельных видов продукции.

По мнению Минземледелия, эти семь предприятий приобретают кормовые продукты и сырье российского происхождения для распространения на латвийском рынке или для собственного производства. Объем импортированной ими из России продукции в 2023 году составил 62,2 тысячи тонн, или 4,9% общего объема кормовых продуктов и сырья российского происхождения.

Сейм Латвии 22 февраля утвердил в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Согласно разработанным несколькими министерствами поправкам, ввоз в Латвию российской и белорусской сельскохозяйственной и кормовой продукции запрещен также из третьих стран. Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен.

По данным латвийской Службы государственных доходов, в прошлом году импорт зерновых продуктов из России составил 423,732 тыс. тонн, что на 59,9% больше, чем в 2022 году. Их стоимость составила 89,008 млн евро (рост на 11,7%). В том числе из РФ поступило 294,844 тыс. тонн кукурузы, 53,243 тыс. тонн ржи, 74,64 тыс. тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 986 тонн тритикале и 20 тонн ячменя.

По сравнению с 2022 годом импорт кукурузы увеличился вдвое, ржи - на 61,5%, в то время как импорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи снизился на 10,2%, а тритикале - на 87,9%. Ячмень в 2022 году не импортировался.

В 2023 году из России через Латвию транзитом было перевезено 2,137 млн тонн зерновых продуктов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, из них 1,68 млн тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи (рост более чем вдвое), 289,168 тыс. тонн кукурузы (рост на 87%), 109,609 тыс. тонн ячменя (рост в 730 раз), 51,067 тыс. тонн ржи (рост на 27%), 4,33 тыс. тонн тритикале (снижение на 72,7%), 2,136 тыс. тонн овса (рост в 10 раз), 878 тонн риса (снижение на 30%) и 157 тонн зернового сорго (рост на 2%).