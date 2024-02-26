В Литве потребовали заменить российские детали газопровода GIPL

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго Литвы потребовало в кратчайшие сроки заменить детали литовско-польского магистрального газопровода (GIPL), имеющие, как считает оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid, российское происхождение.

"Поскольку подрядчик (компания Alvora - ИФ) не выполнил должным образом свои обязательства, еще не представил соответствующие справки на эти детали, он должен заменить эти детали в кратчайшие сроки", - говорится в комментарии, предоставленном Минэнерго агентству BNS.

"GIPL - проект стратегического значения. Поэтому сомнений в надежности газопровода быть не должно, хотя речь идет о соединительных деталях на сумму в 300 тысяч в проекте стоимостью 116 млн евро", - добавляет ведомство.

Речь идет о соединительных коленах российского производства. Amber Grid подал иск к Alvora по поводу их возможной установки.

В министерстве отметили, что если Alvora не представит подробный график работ по замене и не приступит к работам в ближайшие недели, Amber Grid придется воспользоваться банковской гарантией в 7 млн евро, которая позволит провести необходимые работы.

По утверждению Amber Grid, изменение деталей не повлияет на работу самого газопровода. Окончательные ответы относительно этого проекта и возникшей ситуации дадут расследующий регулятор (Государственный совет по регулированию энергетики - BNS) и прокуратура", - отметили в Минэнерго.

О претензии Amber Grid к Alvora сообщили 25 февраля литовские СМИ.

Из соображений конфиденциальности претензия не предается гласности, однако из переписки между компаниями ясно, что претензия касается именно соединительных колен, о возможном российском происхождении которых госкомпания Amber Grid была проинформирована еще в 2021 году. Компания Alvora обязана предоставить документы, подтверждающие происхождение и качество деталей.

При этом Amber Grid попросила банк продлить срок действия гарантии, предоставленной проекту, до июля и намерена ею воспользоваться. Общий размер гарантии - 7 млн евро.

В трубопроводе около полутора сотен колен, происхождение которых под вопросом. Их общая стоимость составляет около 300 тыс. евро. Alvora пока не раскрывает производителей деталей. По данным компании, претензия Amber Grid касается только пригодности документов.

По данным BNS, о сделке Alvora по соединительным деталям с российским производителем еще в 2020 году первым сообщил отдел журналистских расследований литовской национальной телерадиовещательной компании.

После скандала Amber Grid сказала Alvora расторгнуть сделку с российской стороной и заняться поиском европейских производителей. По неофициальной информации, именно тогда могла быть создана схема, согласно которой Alvora якобы устанавливала российские соединительные детали, выдавая их за изделия с сертификатами польских, румынских и латвийских компаний.

Проект GIPL стоимостью (с учетом польского участка) почти 500 млн евро реализован операторами газотранспортных систем Литвы и Польши Amber Grid и Gaz-System. Газопровод был введен 1 мая 2022 года, когда начались первые физические и коммерческие поставки газа.

Трубопровод имеет годовую мощность 2,1 млрд кубометров в направлении Польши и около 2,7 млрд кубометров - Литвы. В зависимости от ресурсов и цены, газ может поставляться в обоих направлениях.