Amber Grid ищет способ удалить российские комплектующие из газопровода GIPL

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Замена российских деталей, которые могли быть установлены в магистральном газопроводе Литва-Польша (GIPL), возможна без остановки работы газопровода, считает руководитель заказчика проекта - компании Amber Grid Нямунас Бикнюс.

"Ремонт газопровода на этих объектах, где установлены детали, возможен без остановки газопровода - путем создания обходных линий и принятия других технологических мер, а также использования существующих возможностей системы, - заявил он в парламентском комитете по аудиту. - Наша цель - внести изменения за счет подрядчика, не останавливая трубопровод", - добавил он.

По словам Бикнюса, компания воспользуется банковской гарантией в размере 8 млн евро, предоставленной генподрядчику строительства газопровода - компании Alvora, и будет объявлен международный конкурс на замену компонентов трубопровода. В результате устранение дефектов GIPL может занять некоторое время.

У Amber Grid есть четкий и подробный план по замене подозрительных деталей, сказал он, но не исключил возможности судебных споров с Alvora.

В феврале директор по комплаенсу и управлению рисками акционера Amber Grid - компании Epso-G Ромас Зенка заявил, что российские детали, возможно, установленные в GIPL, будут заменены предприятием, не представляющим угрозы для безопасности страны.

В конце февраля, после опубликованного в СМИ расследования, Amber Grid сообщила, что подала иск против Alvora, а Министерство энергетики заявило, что детали должны быть заменены в кратчайшие сроки.

13 марта Бикнюс заявил в комитете Сейма по аудиту, что о "дефектах" деталей свидетельствует наличие маркировки под покрытием деталей не того производителя, который выдал сертификаты, но глава Amber Grid не уточнил, являются ли они российскими.

По его словам, сертификаты на детали, вызвавшие сомнения, были выданы заводами в Польше и Румынии, но, по словам Бикнюса, эти документы не годятся.

Между тем, масштаб использования российских деталей на газопроводе GIPL может быть гораздо больше, чем считалось ранее, сообщают литовские СМИ.

По их данным, чешский бизнесмен, предприятие которого главный строительный подрядчик GIPL - компания Alvora указала в качестве производителя некоторых смонтированных на газопроводе деталей, заявил, что не производил их и что подписал сертификаты по просьбе российской компании.

Alvora со своей стороны по-прежнему утверждает, что детали трубопровода были изготовлены не российскими, а несколькими европейскими предприятиями.

Amber Grid намерена в ближайшее время обратиться в Службу публичных закупок Литвы (СПЗ) по поводу включения Alvora в список ненадежных поставщиков, подчеркнул Бикнюс.

"Процесс идет. Такое включение требует определенной юридической последовательности действий. Этот процесс идет, и мы в ближайшее время свяжемся со Службой публичных закупок по поводу завершения этой процедуры в ближайшее время", - сказал Бикнюс в комитете по аудиту Сейма.

Парламентский комитет в среду обсуждал ситуацию со строительством GIPL, а также дальнейшие действия, связанные с проектом. Первоначально предполагалось, что вопрос будет рассмотрен на закрытом заседании, но против этого выступило большинство членов комитета.

Как сообщалось ранее, в газопроводе около полутора сотен колен возможного российского происхождения, их общая стоимость составляет около 300 тыс. евро. Alvora до сих пор не раскрывает своих производителей. По информации генподрядчика, претензия Amber Grid касается лишь соответствия документов.

Проект GIPL стоимостью почти 500 млн евро реализован операторами газотранспортных систем Литвы и Польши Amber Grid и Gaz-System. Газопровод был введен 1 мая 2022 года, когда начались первые физические и коммерческие поставки газа. Трубопровод имеет годовую мощность 2,1 млрд кубометров в направлении Польши и около 2,7 млрд кубометров - Литвы. В зависимости от ресурсов и цены, газ может поставляться в обоих направлениях.