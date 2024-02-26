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Трамп подал апелляцию на решение суда о выплате штрафа в $454 млн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа подали апелляцию на вердикт суда по делу о мошенничестве, согласно которому Трамп обязан выплатить $454 млн штрафа, сообщает Associated Press (AP).

"Юристы бывшего президента в понедельник направили просьбу в апелляционный суд отменить вердикт судьи Артура Энгорона по иску генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс", - информирует AP.

Защита Трампа просит, в частности, определить, допустил ли Энгорон фактическую или юридическую ошибку при вынесении постановления, а также злоупотребил ли он полномочиями.

В минувшую субботу телеканал CNN со ссылкой на текст решения суда Нью-Йорка сообщил, что Трамп, признанный виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, должен выплатить $454 млн штрафа.

После вручения решения Трампу у него было 30 дней для подачи апелляции. В течение этого периода экс-президенту нужно внести наличные или разместить облигации, чтобы покрыть $355 млн, которые изначально назначил выплатить суд, и дополнительно около $100 млн в качестве процентов.

Ответственными за мошенничество признаны также сыновья бывшего президента – Дональд-младший и Эрик. Они должны выплатить по $4 млн каждый.

Суд Нью-Йорка на прошлой неделе признал Трампа и его сыновей виновными. Помимо штрафных санкций им на три года запретили работать в любой нью-йоркской компании или корпорации. По данным Fox News, Трамп после суда заявил журналистам, что его адвокаты будут оспаривать решение. В принадлежащей ему социальной сети Truth Social Трамп назвал решение суда "охотой на ведьм", целью которой является создание препятствий для избрания его президентом страны.

В 2022 году прокурор Джеймс, член Демократической партии, подала в суд на Трампа, обвинив его в фальсификации чистого состояния в финансовых отчетах для получения налоговых и страховых льгот.

США Дональд Трамп
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