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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Макрон считает продолжение поставок боеприпасов Украине приоритетом для Запада

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Основным приоритетом западных стран в том, что касается помощи Украине, остается передача Киеву боеприпасов, заявил в ночь на вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Главный приоритет - это боеприпасы. По этому пункту мы выразили готовность передать до конца все, что у нас есть", - сказал он журналистам по итогам проведенной в Париже конференции по Украине.

По мнению Макрона, "второй по важности приоритет - это поставки средств ПВО. Далее в списке идут ракеты, бомбы".

Французский президент подчеркнул, что лидеры европейских стран согласны, что нужно работать над возможностью совместного производства боеприпасов на территории Украины. Также он упомянул готовность Европы помогать Киеву проводить разминирование. Кроме того, считает Макрон, для Запала важно повышение защиты таких государств, как Молдавия. Наконец, по его словам, "нужно иметь возможность поддерживать Украину в том, что касается обстановки на ее границе с Белоруссией".

Эммануэль Макрон Франция
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